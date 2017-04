Ehemaliger Hausarzt als Künstler

26.04.2017, 13:01 Uhr

Der Seniorenbund Piesendorf organisierte für den geschätzten Arzt nun eine Ausstellung in der örtlichen Raiffeisenbank mit dem Titel: „Schöne Aussichten – schöne Anblicke“. Aqarelle und Zeichnungen von Dr. Heinz Schmid. Bei der Vernissage wurden die Werke von Professor Wolfgang Wiesinger fachmännisch kommentiert.Neben einer großen Anzahl an Ehrengästen, wie Bgm. Hans Warter, VS Dir. Paul Widmann, RAIBA Dir. Thomas Hollaus, Mitgliedern des Rotari – Club Zell am See, nahmen ca. 180 Kultur-Interessierte an der Vernissage teilMit dieser Ausstellung wollte der Seniorenbund seine Kompetenz in Angelegenheit „Kultur – Veranstalter“ beweisen und dem langjährigen Hausarzt und seiner Gattin Anneliese DANKE sagen für die jahrlange gute Betreuung!

Ein Dank gilt auch den Frauen des Seniorenbundes, sie haben„in Eigenregie“ für dasBuffet gesorgt und die Gäste bei der Ausstellung bestens bedient!Ein besonderes Dankeschön auch an die RAIBA Piesendorf, die den Ausstellungsraum kostenlos zur Verfügung gestellt hat.Ausstellungsort: Kulturraum der Raiffeisenbank Piesendorf, Ausstellung zu besichtigen während der Öffnungszeiten der RAIBA, bis 2. Juni 2017.Text: Peter Junger