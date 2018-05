Ein schönes Wochenende kann viele Gründe haben!

05.05.2018, 13:16 Uhr

kann es viele Gründe haben.Zuerst denkt man an einen neuen Kollegen Urlaub- Krankenstandsvertretung, der die teilweise willkürlich zusammenhangslosen Hausnummern nicht rechtzeitig findet und die halbe Post wieder zum Stützpunkt mitnimmt und am nächsten Tag selber ins Burnout schlittert denn der Sparefroh bei der Aktienorientierten Konzernzentrale hat wieder einmal bei den Mitarbeitern in der niedrigsten Lohnklasse, die einen Großteil der Angestellten zugeordnet ist erbarmungslos zugeschlagen.Oder es kann viele Gründehaben und sogar kann auch das herbeigerufene Pannenfahrzeug am Straßenrand liegen bleiben. Und dies ist dann eher ein Umstand zum Schmunzeln- obwohl der Postempfänger daheim ungeduldig auf seine heiß ersehnte Finanzamt Steuernachzahlung wartet und durch den Umstand der Nichtzustellung ein vielleicht sorgloses Wochenende genießen kann.In diesem Sinne, wünsche ich allen Regionauten und BZ Leser ein schönes Wochenende - denn der nächste Montag und die nächste Ab-Rechnung kommt früh genug! Lg Peter Würti