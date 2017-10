12.10.2017, 19:49 Uhr

ZELL AM SEE. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf 11. Oktober 2017 in einen Kindergarten der Gemeinde Zell am See im Pinzgau einzubrechen. Die Unbekannten versuchten ein geschlossenes Fenster aufzubrechen und scheiterten.