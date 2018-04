Entlaufener Stier in Uttendorf im Pinzgau

29.04.2018, 08:08 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am 28. April 2018, gegen 14:00 Uhr war ein Landwirt aus Uttendorf mit dem Entladen eines Stieres, welchen er gerade gekauft hatte, beschäftigt. Im Zuge des Entladens riss sich der Stier los, durchbrach in der Folge mehrere Zäune und lief zunächst in Richtung Ortszentrum von Uttendorf. In der Folge durchquerte das Tier eine Unterführung der B168 und Pinzgauer Lokalbahn. Abermals durchbrach das Tier mehrere Zäune der dort gelegenen Felder. Durch mehrere Helfer gelang es dann, das Tier in den Feldern zu halten, bis es betäubt werden konnte. Die B168 musste für den Einsatz kurze Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Es wurden keine Personen verletzt.