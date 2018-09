Fahrrad im Mittelpunkt der Mobilitätswoche

14.09.2018, 11:27 Uhr

In Saalfelden steht heuer das Fahrrad im Mittelpunkt der Europäischen Mobilitätswoche. Wer am Freitag, dem 21. September sein Auto zu Hause lässt und zur Arbeit radelt, erhält zwischen 06:45 Uhr und 08:45 Uhr am Rathausplatz, am Stadtplatz oder am Bahnhof ein kleines Frühstückssackerl und einen Sattelüberzug als Dankeschön.

Einen Tag später, am 22. September, findet die große Rad-Sternfahrt statt. Von acht Ortschaften aus treten Gruppen von Radfahrern um 14 Uhr ihren Weg zum Rathausplatz an. Dort warten eine kostenlose Radfahrerjause, Spezialräder und Infostände auf die Teilnehmer. Ausgangspunkte zur Rad-Sternfahrt sind die Feuerwehr Lenzing, die Feuerwehr Wiesing, die Tennisplätze in der Bürgerau, der Brunnen in Ramseiden, die Ahorngruppe beim Radweg Schinking, die Feuerwehr Bsuch, der Sportplatz Haid und die Feuerwehr Harham. Jeder ist eingeladen, an den Aktivitäten teilzunehmen!