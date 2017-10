Fahrzeug stürzte beim Verfolgungsfahrt in einen Bach

03.10.2017, 16:20 Uhr

Auto in den Bach gestürzt

Beim Eintreffen an der Unfallstelle war klar, dass es sich dabei um den flüchtigen Pkw handelte. Der 21-jährige Lenker des Fahrzeuges war am Kreisverkehr Niedernsill rechts, in Richtung Steindorfer Straße, abgebogen und mit weit überhöhter Geschwindigkeit die Gemeindestraße hochgefahren. Dabei verlor der Pinzgauer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern, schlitterte über einen Schotterparkplatz, prallte gegen einen Gartenzaun und stürzte anschließend in den dortigen Steinbach. Der Lenker und seine 18-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Unfallfahrzeug retten, ans Ufer klettern und blieben unverletzt. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest ergab 0,00 mg/l. Das Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Niedernsill geborgen.