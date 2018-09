08.09.2018, 19:13 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 8. September 2018 auf noch unbekannte Weise in Saalbach-Hinterglemm in zwei Urlauber-Pkw ein und stahlen daraus zwei hochwertige Mountainbikes. Der entstandene Schaden dürfte an die 10.000 Euro betragen. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.