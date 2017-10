FLÖ fordert sichere Übergänge bei der Pinzgau-Bahn

02.10.2017, 16:53 Uhr

Die Bahnübergänge entlang der Strecke zwischen Zell am See und Mittersill sind vorwiegend mit roten Ampeln gesichert. Viele Verkehrsteilnehmer beklagen, dass durch die Sonneneinstrahlung das Rotlicht nur schwer wahrgenommen werden kann. Darüber hinaus sind Bahnübergänge streckenweise nur schwer einsehbar für die Verkehrsteilnehmer. Weiters kommt es im gesamten Bereich Zeller Becken besonders im Herbst zu dichten Nebelfeldern, die die Sicht zusätzlich einschränken. Es wurden seit Jahren bzw. nach jedem schweren Unfall Sicherheitsüberprüfungen angekündigt und Sicherungsarbeiten versprochen. Leider reißt die Unfallserie in diesem Streckengebiet nicht ab. Daher sind die Verantwortlichen angehalten, dieses Unfallrisikopotenzial ernst zu nehmen und endlich die Bahnübergänge sicherer zu gestalten.

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den Antrag, der Salzburger Landtag wolle beschließen:• Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Sicherheitskonzept für die Bahnübergänge entlang der gesamten Strecke der Pinzgaubahn zu erarbeiten und dem Landtag bis 31. März 2018 zu berichten.• Die Landesregierung wird weiters aufgefordert, ein Finanzierungskonzept für die Sicherung der Bahnübergänge mit den Betreibern der Pinzgaubahn und den betroffenen Städten und Gemeinden zu erarbeiten.• Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Wohnen zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.