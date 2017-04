Frühjahrskonzert der TMK Piesendorf

27.04.2017, 18:44 Uhr

Piesendorf – Am Samstag, dem 22. April, fand das diesjährige Frühjahrskonzert der Trachtenmusikkapelle Piesendorf unter der musikalischen Leitung von Michael Bayer in der Turnhalle der VS Piesendorf statt.

Nach dem Konzertmarsch „Jetzt geht’s los“ begrüßte Obmann Siegfried Höller das zahlreich erschienene Publikum. Danach übernahm Maria-Rosa Sonnberger zum ersten Mal die Moderation und führte die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher durch das abwechslungsreiche Programm.

Einige musikalische Schmankerl des Konzertes: Zingaresca, Clarinettissimo – Solo für Klarinette (Solistin: Theresa Steiner) und Xylo Classics – Solo für Xylophon (Solist: Peter Eisner). Auf breiten Gefallen stieß auch „Vive la France“, ein Medley bekannter, französischer Popsongs.Im vergangenen Jahr haben sich wieder vier neue Musikantinnen und Musikanten der Trachtenmusikkapelle Piesendorf angeschlossen. Diese wurden im Rahmen des Frühjahrskonzertes vorgestellt: Anna Farkas (Klarinette), Sophie Voglreiter (Klarinette), Germana Bernsteiner (Saxophon) und Wolfgang Elskamp (Trompete). Eine besondere Auszeichnung erhielt auch Theresa Steiner. Sie absolvierte letztes Jahr erfolgreich das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold. Insgesamt durfte die TMK Piesendorf heuer 14 Ehrungen verleihen.Die Trachtenmusikkapelle Piesendorf bedankt sich bei allen Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern für das zahlreiche Erscheinen.Ein kurzer Vorausblick: Am 6. Mai veranstaltet die TMK Piesendorf einen „Tag der offenen Tür“. Ab 17:00 Uhr werden musikinteressierte Kindern und Jugendlichen im Musikpavillon die verschiedenen Musikinstrumente der TMK vorgestellt, bevor sie diese auch selber ausprobieren dürfen.Fotos: Peter Eisner