Frühjahrskonzert im Zeichen von 140-Jahre Bürgermusik Zell am See"

20.04.2018, 22:48 Uhr

Das Konzert wurde gemeinsam mit dem Jugendblasorchester der Bürgermusik, den Musifanten, mit den Stücken "Hymne a la musique" und "How to train your dragon" eröffnet. Der erste Teil wurde nach der Eröffnung und der Präsentation von "Majestic Waters" mit dem Walzer "Winterstürme", arrangiert von Peter Schwaiger und dem Scherzstück "Mock Morris" fortgeführt .

Der zweite Teil des Konzertes wurde mit der Liberty Fanfare eröffnet. Hubert Leitold konnte bei dem Stück "A Tribute to Harry James" als Solist auf der Trompete sein Können unter Beweis stellen. Auch Dirigent Horst Egger ließ es sich beim Jubiläumskonzert nicht nehmen und verzauberte das Publikum mit swingenden Klarinetten Solo -Passagen in dem Stück "Erinnerungen an Benny Goodman".Wie immer durfte Moderator Leopold Hahn nicht fehlen und führte das begeisterte Publikum mit seiner humorvollen Art durch das Programm.Neuaufnahme: Lena PirchnerEhrung: Nicole Cecon und Klaus Hasholzner 25- Jahre (Dankesmedaille in Silber)Josef Rexeisen und Hubert Leitold 40-Jahre (Dankesmedaille in Gold)Text und Fotos: Bürgermusik