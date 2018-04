Gewinnen Sie 4 x 1 Karte für den Salzburger Musikfrühling!

26.04.2018, 13:36 Uhr

Salzburger Musikfrühling am Freitag, den 01. und Samstag, den 02.Juni in Zell am See

Gleich vier hochrangige Interpretenwerden heuer im Eisstadionin Zell am See für Stimmung sorgen:Vincent & Fernando aus Südtirol,Gewinner des Grand Prixder Volksmusik 2009, die WildeckerHerzbuben aus Hessen, diesympathische Sängerin FrancineJordi aus der Schweiz und HansiHinterseer. Der beliebte Kitzbüheler,der bereits mehr als 7 Mio.Tonträger verkauft hat, wird seinaktuelles Album „Für mich istGlück“ und zahlreiche andereLieder präsentieren. Beginn: 19:30 Uhr GroupTICKETS UND INFOS:Beim TVB Zell am See oder überÖticket; Rahmenprogrammzusätzlich buchbar, Infos unter http://www.musikfruehling.at Foto: Travel PartnerEinsendeschluss: 15.Mai 2018