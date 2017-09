Golfsport: Großer Erfolg für den Pinzgauer Erich W. Holzmann

25.09.2017, 13:31 Uhr

Mit einem Schlag Vorsprung nach zwei Runden wurde er Österreichischer Meister bei den Masters Senioren. In der internationalen Wertung musste er sich nur Benno Wimmer aus Bayern geschlagen geben.

Erich W. Holzmann ist der künstlerische Leiter des Orig. „Salzburger Advent“, dem Adventsingen in der St. Andrä Kirche in Salzburg und den Pinzgauern als Autor von vielen Weihnachtsbüchern auch mit Geschichten aus seiner Heimat Zell am See bekannt.Er lebt in Salzburg und in Saalfelden und spielt seit 2001 ambitioniert und erfolgreich Golf.