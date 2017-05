Gut geschult für den Gast

08.05.2017, 15:49 Uhr

Pinzgauer Tourismus-Lehrlinge zeigten bei den Staatsmeisterschaften tolle Leistungen.

Starker Nachwuchs

SAALBACH/SAALFELDEN. Vor Kurzem wetteiferten 81 der besten Tourismus-Lehrlinge bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen um die begehrten Staatsmeistertitel.Aus dem Pinzgau haben sich die Hotel- und Gastgewerbeassistentin Klarissza Ellmers vom Alpenhotel Saalbach und Restaurantfachmann Filip Stekovic vom Brandlhof in Saalfelden für die Teilnahme an dem Bewerb in der Berufsschule Obertrum qualifiziert. Beide gewannen in ihrem Bereich eine Silbermedaille. In der Teambewertung für Salzburg erzielten sie gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen den dritten Platz für das Bundesland, nach der Steiermark und Niederösterreich.

Die touristischen Nachwuchstalente mussten während drei intensiver Wettbewerbstage ihr Können in den Kategorien „Küche", „Service" und „Hotel- und Gastgewerbeassistent bzw. -assistentin" unter Beweis stellen. Sie zeigten, was sie in ihren Ausbildungsbetrieben in diesen Kernbereichen der gastronomischen Dienstleistung alles gelernt haben. Insgesamt wurden 27 Gold-, 37 Silber- und 17 Bronze-Medaillen vergeben. Die Sieger erhalten nun die Chance, Österreich bei den europäischen und internationalen Berufsmeisterschaften (Euro- bzw. WorldSkills) zu vertreten.„Staatsmeister-Gold" holten Magdalena Eschelmüller (Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs in NÖ) im Service, Franziska Kullmann (Wellness Hotel Engel in Grän in Tirol) in der Küche und Stefanie Bauernhofer (Naturparkhotel Bauernhofer in Heilbrunn in der Steiermark) im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in. Der Titel für das beste Bundesland ging an die Steiermark. Den zweiten Platz in der Teamwertung belegte Niederösterreich, Rang drei ging an das Gastgeberland Salzburg.„Der Dank für den Erfolg gebührt neben den Teilnehmern deren Familien und vor allem auch den Ausbildungsbetrieben, die die jungen Menschen begleitet und gecoacht haben“, so Bundesausbildungsexperte und Juryvorsitzender Gerold Royda.„Mit Küche, Service und Rezeption stehen die drei Kernbereiche der gastronomischen Dienstleistung auf dem Prüfstand. Unsere engagierte Jugend hat die fordernden und zugleich umfangreichen Wettbewerbsaufgaben erneut bravourös gemeistert. Wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs und seine Top-Leistungen und gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu ihren ausgezeichneten Erfolgen“, zeigten sich die Obmänner der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Siegfried Egger und Mario Pulker, mit dem Einsatz der jungen Fachkräfte mehr als zufrieden.„Der Charme und die Herzlichkeit verbunden mit dem Know-How unserer jungen Tourismus-Botschafter ist es, was unser Tourismusland Österreich ausmacht“, freut sich auch Martha Schultz, Vizepräsidentin der WKÖ, die den Staatsmeistern bei der Abschlussgala im Hotel Crowne Plaza in Salzburg persönlich gratulierte.Text: WKO