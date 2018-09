Heftige Niederschläge führten zu Muren und Hangrutschungen im Pinzgau

14.09.2018, 07:27 Uhr

Pass Thurn Bundesstraße zwischen Mittersill und Pass Thurn gesperrt, Neue Gerlosstraße gesperrt, Glemmtaler Landesstraße im hinteren Bereich gesperrt

Die heftigen Regenfälle am Abend des 13. September haben zu zahlreichen Murenabgängen im Pinzgau geführt. Einsatzkräfte und BH Zell am See mit Einsatzleiter Bernhard Gratz beurteilen derzeit die Lage.Diewurde auf Höhe Liperkreuz zwischen Mittersill und dem Pass Thurn in der Nacht gesperrt. Es droht dort ein Hang direkt auf die Straße zu rutschen. Für den PKW-Verkehr gibt es über einen Güterweg eine Umleitung. Für den Schwerverkehr gibt es derzeit keine Möglichkeit der Abfahrt vom Pass Thurn - hier kann nur sehr großräumig ausgewichen werden.

Ebenso gesperrt ist derzeit aufgrund eines Murenabgangs diebei Krimml auf Höhe der Mautstation.Im hinteren Glemmtal (Lengau) war nach einem Murenabgang auch die Sperre dernotwendig. Die Einsatzkräfte beobachten derzeit auch die Entwicklung an der Urslau im Raum Maria Alm und Saalfelden aufgrund des hohen Wasserstandes."Einsatzkräfte führen in den betroffenen Gebietendurch. Bei der drohenden Hangrutschung am Pass Thurn im Gemeindegebiet von Mittersill wird laut Einsatzleitung die Lage morgen in der Früh vom landesgeologischen Dienst beurteilt", sagt Franz Wieser, Sprecher des Landes Salzburg.