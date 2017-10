Hoffest in Maishofen - organisiert von Landjugend und Familie Gensbichler

12.10.2017, 14:24 Uhr

Musik und Kinderprogramm

Für eine top-musikalische Unterhaltung sorgten "Die Sumpfpitzinga" und "Die Mayr-Buam". Anschließend wurden die Besucher/innen vom "Tauern Echo" unterhalten. Auch die kleinsten Gäste genossen den wunderbaren Tag und ließen sich beim Kinderprogramm so richtig verwöhnen. Ob Hüpfburg, Kinderschminken oder Silo-Ballen malen, die Kinder hatten einen großen Spaß.

Spannendes Kuhroulet

Traditionelle Germkrapfen, Kuchenbuffet usw.

Großes Dankeschön

Währenddessen ging es beim Kuhroulette so richtig rund. Zwei spannende Runden wurden gespielt und die Gewinner durften sich über einen "Almleben-Gutschein" und über einen Gutschein für eine Gürtelschnalle vom "Kunstguss Schipflinger" freuen.Verwöhnt wurden die Gäste mit traditionellen Speisen wie Germkrapfen und sämtlichen Alternativen. Ein großes Kuchenbuffet durfte natürlich auch nicht fehlen. Besonders sehenswert war vor allem der neu erbaute Stall. Den Abend ließ man gemütlich rund um den Weizenwagen und in der Holzhütten-Bar ausklingen.Seitens der Landjungend heißt es: "Wir bedanken uns bei all unseren Mitgliedern und Helfer/innen, die uns tatkräftig unterstützt haben. Ein großes Dankeschön gilt vor allem an die Familie Gensbichler, der uns dies alles ermöglicht hat."