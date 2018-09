In Bruck werden Brücken gebaut, und zwar mit Cevapcici

14.09.2018, 18:23 Uhr

Im "Café der Kulturen" kamen die Leute diesmal zum Essen zusammen - und zum Reden!

Ängste, Vorurteile, Unwissenheit oder Bequemlichkeit

BRUCK (cn). Natürlich spielt man nicht mit Essen, aber die schmackhaften Röllchen aus Faschiertem ließen sich mit viel Geduld tatsächlich in kleine Bauwerke verwandeln. Beim "Café der Kulturen" geht es aber natürlich um den Bau von jenen "Brücken", über die Menschen gehen können, um einander kennenzulernen.Die Hindernisse unterhalb der Brücke bestehen aus Ängsten, Vorurteilen, Unwissenheit oder manchmal vielleicht auch nur aus Bequemlichkeit.Die Idee für das Café kommt von der örtlichen Integrationsplattform, der neben Brigitte Steidele von der Caritas vier Gemeindevertreter aus vier verschiedenen Parteien angehören: Zoran Galusic, Regina Haunsberger, Sandra Lohninger und Klaus Horvat-Unterdorfer. Sie laden die Brucker und die dort lebenden Zuzügler - Menschen mit Migrationshintergrund und auch Leute aus der Region, die nach Bruck übersiedelt sind - zu regelmäßigen Treffen ein.

Diesmal auch mit Flipcharts und feinem Schmaus

Cevapcici-Rezept aus dem Hause Galusic

Das Besondere bei der letzten Zusammenkunft: Der Einsatz von Flipcharts für die Deponierung von Anregungen/Wünschen und das gemeinsame Essen und Trinken. Die knapp 50 Besucher konnten sich über köstliche Cevapcici - diese gibt es in zahlreichen Variationen - inklusive Bier oder alkoholfreie Getränke freuen. Wie es seitens der Organisatoren heißt, "entstand ein unterhaltsames Miteinander. Menschen aus fünf Nationan saßen an einem großen Tisch und hatten keine Verständigungsprobleme".>> 80 dag Faschiertes (drei Viertel davon Jungrind oder Kalb und ein Viertel Schaf- oder Lammfleisch)>> 40 ml Wasser>> 1 Teelöffel Salz>> 1/3 Teelöffel Pfeffer>> 2 Knoblauchzehen>> 2 Esslöffel ÖlDie Knoblauchzehen durch eine Knoblauchpresse drücken oder sehr fein schneiden und in einen Topf mit dem Wasser geben. Etwa 5 bis 10 Min. leicht köcheln lassen (mit dem Deckel darauf). Danach das Wasser abkühlen lassen, Salz und Pfeffer dazugeben und mit dem Fleisch vermischen. Die Masse kräftig durchmischen und für mindestens 3 Stunden (noch besser über Nacht) in den Kühlschlschrank stellen. Tags darauf die Masse nochmals kneten und zu Röllchen formen. Die Cevapcici scharf in der Pfanne anbraten, in der Mitte sollen sie danach leicht rosa sein. In einem Fladenbrot servieren, dazu gibt es Rahm, Ajvar (mit Paprika und Tomaten; gibt es fertig zu kaufen) und aufgeschnittene Zwiebeln. Am allerbesten schmecken Cevapcici jedoch, wenn sie auf Holzkohle gegrillt werden.Am Freitag, den 7. September, fand unser 3. "Café der Kulturen" im Pfarrsaal der Gemeinde Bruck statt. Diesmal gab es aber keinen Kaffee, sondern, passend zum Abschluss der Urlaubssaison, ein kroatisches Nationalgericht - Cevapcici wurden gegrillt und mit verschiedenen Beilagen gereicht. So entstand ein unterhaltsames Miteinander - schließlich saßen Menschen aus fünf Nationen am Tisch und hatten keine Verständigungsprobleme.Die Integrationsplattform Bruck ist eine überfraktionelle Gruppe, deren Anliegen es ist, Menschen zusammenzubringen - einen Kontakt herzustellen zwischen einerseits regelmäßig am Ortsleben teilnehmenden Bruckerinnen und Bruckern und jenen Menschen, die (noch) wenig bekannt und kaum integriert sind. Zum Thema Migration wurden bereits Vorträge und ein Kabarett organisiert, auch konnten wir einmal internationale Speisen verkosten.Unsere Aktivitäten und Projekte werden vom Kulturausschuss der Gemeinde Bruck, der Landesstelle für Kultur, Bildung und Gesellschaft sowie dem ÖIF unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. Ziel ist es, in erster Linie durch Förderung von Kommunikation und Kontakt einer entstehenden Vielfalt auf der Gemeindeebene mit weniger Ängsten begegnen zu können.Die dabei entstehenden Gespräche und Diskussionen fördern das Auffinden neuer Anknüpfungspunkte und sind hilfreich auf dem Weg zur Integration.Zu den kommenden Veranstaltungen möchten wir daher alle Interessierten herzlichst einladen, um gemeinsam aktuelle Themen zu besprechen und ein positives Miteinander zu gestalten.