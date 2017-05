Infos & Fotoimpressionen von der Florianifeier in Zell am See

09.05.2017, 09:24 Uhr

Nachdem sich die zahlreich geladenen Gäste und die Kameradinnen und Kameraden um 17.30 Uhr am Vorplatz der Nebenwache in der Formation eingefunden hatten, konnte mit musikalischer Untermalung durch die Bürgermusik Zell am See der Marsch in Richtung Dorfplatz Thumersbach angetreten werden. Im Anschluss daran wurde aus gegebenem Anlass die heilige Messe zu Ehren unseres Schutzpatrons von Feuerwehrkuratzelebriert.

Dankesworte und eine Bilanz

Weihe eines neuen Versorgungsfahrzeuges

Danach eröffnete Ortsfeuerwehrkommandant ABIden Festakt auf dem Dorfplatz. Er bedankte sich bei den Ehrengästen für ihr Kommen. In seinem kurzen Bericht blickte er auf das vergangene Jahr zurück und bedankte sich bei allen Unterstützern der Feuerwehr Zell am See und vor allem bei den aktiven Mitgliedern für Ihren tatkräftigen Einsatz zum Wohle der Stadt.Ein weiterer Höhepunkt war die Weihe des neuen Versorgungsfahrzeuges, welches durch eine durchdachte Konzipierung gleich zwei in die Jahre gekommene Fahrzeuge (Versorgungsfahrzeug und Wasserdienstfahrzeug) ersetzt. Nach der Segnung übergaben Fahrzeugpatin, LBDund Bürgermeistersymbolisch die Schlüssel des Fahrzeuges an OFK ABIAngelobung und Beförderung zum Feuerwehrmann:Ebster LaraHubmayer YoussefKellner PatrickBeförderung zum Oberfeuerwehrmann:Kallunder KathrinUnterganschnigg ChristophBeförderung zum Hauptfeuerwehrmann:Bürki FlorianHollaus MartinSchichl ClausBeförderung zum Löschmeister im Mannschaftsdienstgrad:Leitner MonikaBeförderung zum Brandmeister:Hörandtner AlexanderBeförderung zum Brandinspektor:Hainzl MatthiasVerdienstmedaille des LFV Salzburg:Bürki ChristinaHollaus Christian jun.Schmid RolandVerdienstzeichen dritter Stufe des LFV Salzburg:Dürlinger IngoGruber ChristianLeitner BernhardVerdienstzeichen dritter Stufe des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes:Hainzl MatthiasFeuerwehr- und Rettungsmedaille des Landes Salzburg für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Ernst Robert Schmid StefanFeuerwehr- und Rettungsmedaille des Landes Salzburg für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Bareiner HelmutEhrenurkunde des LFV Salzburg für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Zehetner WalterEhrenurkunde des LFV Salzburg für 55 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Steger PeterEhrenurkunde des LFV Salzburg für 60 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Hainzl Siegfried sen.Stöphasius EckbertEhrenurkunde des LFV Salzburg für 65 Jahre verdienstvolle Tätigkeit:Neumayr JosefMedaille für verdienstvolle Zusammenarbeit des LFV Salzburg:Graf GeorgNachdem der Festakt mit der Salzburger Landeshymne beendet wurde konnte nach einer Fahrt mit der MS Schmitten der Abend im Restaurant Seecamp gemütlich ausklingen.Text: FF Zell am SeeFotos: faistauer photography