Jubel bei Seilbahnern: Umsatzrekord durch Traumwinter - Angebot im Sommer steigt

24.04.2018, 16:23 Uhr

Österreichs Seilbahner tagen derzeit in Zell am See. Wichtige Themen stehen am Programm.

ZELL AM SEE. Abgesehen von kleinen Wehrmutstropfen habe man allen Grund zu jubeln, erklärt Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen der WKÖ bei der Pressekonferenz im Rahmen der Seilbahntagung in Zell am See. Er rechne sogar mit dem 'best-winter-forever', so Hörl. Konkrete Zahlen liegen noch nicht vor, aber er erwarte ein Plus von 4 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass die heurige Saison neue Rekorde gebracht hat. Wir fühlen uns dadurch in unseren Investitionen bestätigt", erläutert der oberste Seilbahner.

"Retter des Klimas"

"Sommer pushen"

Die immer wieder geäußerte Kritik an den Beschneiungsanlagen habe durch diesen Erfolg "eine Erdung erhalten". "Mir wird immer wieder vorgehalten, dass ich den Klimawandel in Frage stelle. Das wäre natürlich absurd, aber ich behaupte: Den Klimawandel gibt es schon so lange wie es die Erde gibt", führt Hörl aus. "Die Skigebiete investieren in und für die Region. Damit haben wir eine hohe Verantwortung", die auch wahrgenommen wird".Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, der im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung auch einen Vortrag über "Green Responsibility" hält, meinte zu dem Thema: "Wir lassen nachhaltiges Handeln nicht absprechen. Wir leben mit der Natur, ein devastierter Berg wäre für uns daher nicht akzeptabel." Mit Unterstützung von Wissenschaftlern sei die Wertigkeit von Skipisten analysiert worden. Begehungen seit 2015 hätten demnach folgende Erkenntnisse gebracht: Technische Beschneiung und regelmäßige Präparierung hat geringen Einfluss auf Tier- und Pflanzenvielfalt; Extensive Bewirtschaftung (geringe bis fehlende Düngung, nur einmalige Mahd) hat wesentlichen Einfluss zum Erhalt und Förderung der Artenvielfalt.Eine Studie vom Joanneum-Research Zentrum für Klima, Energie und Gesellschaft zu Auswirkungen der technischen Beschneiung sei sogar zu dem Schluss gekommen, dass der kühlende Effekt des Kunstschnees den Ausstoß von Emissionen bei dessen Erzeugung aufhebt. Vorausgesetzt der Kunstschnee werde mit "guter", erneuerbarer Energie erzeugt. "Damit wollen wir nicht vermitteln, dass wir die Retter des Klimas sind, aber wir legen Wert auf eine sachliche Debatte und wehren uns gegen ungerechtfertigte Angriffe", so Erik Wolf, Geschäftsführer des Seilbahner-Fachverbandes.Neben den positiven Winterergebnissen und der Debatte um Nachhaltigkeit war auch die Steigerung des Angebots im Sommer ein zentrales Thema. 65 Unternehmen sind bisher Mitglied des Gütesiegels "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen", fünf weitere kommen jetzt dazu, darunter auch die Bergbahnen Lofer. "Durch Investitionen in einen Spielplatz und einen Marmorsee sind unsere Besucherzahlen im Sommer von 40.000 auf 70.000 gestiegen. Das war für uns eine Motivation, uns für das Gütesiegel zu qualifizieren", erklärt Willi Leitinger, Geschäftsführer der Almenwelt Lofer.Es sei zwar schwierig, eine Seilbahn im Sommer gewinnbringend zu führen, aber: "Wir müssen den Sommer pushen", meint Schmittenchef Egger. Die Schmitten sei vor 90 Jahren als Sommerbahn gebaut worden, der Anteil des Sommergeschäfts betrage jetzt zwischen 5 und 16 Prozent . In den vergangenen zehn Jahren sei der Ertrag im Sommer um 76 Prozent gesteigert worden. "Es braucht auch in Zukunft Investitionen, die unser Angebot wettbewerbsfähig erhalten". Er verwies zudem auf den wichtigen Aspekt, den Mitarbeitern eine Ganzjahresstelle bieten zu können. "Den Menschen in den Regionen noch mehr Möglichkeiten zur Beschäftigung zu geben ist die beste Standortgarantie die man für den ländlichen und alpinen Raum leisten kann".