02.05.2017, 00:30 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Zwei unbekannte Täter schlugen heute im Stadtgebiet von Zell am See auf einen 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Als der 21-Jährige am Boden lag nahmen die Täter Bargeld aus einer Sakkotasche des Opfers und flüchteten.Der Deutsche ist durch die Tat unbestimmten Grades verletzt worden. Weitere Ermittlungen folgen.