Kameradschaftsbund: Landes-Verdienstzeichen auch an zwei Pinzgauer

01.10.2017, 12:16 Uhr

Im Rahmen der Friedenswallfahrt in Maria Plain wurden heute insgesamt neun verdiente Mitgliedern geehrt, darunter auch Georg Hechenberger aus Taxenbach und Peter Scherer aus Niedernsill.

Zitat LH Wilfried Haslauer

SALZBURG / PINZGAU. Heute, am 1. Oktober, fand in Maria Plain die 31. internationale Friedenswallfahrt des Salzburger Kameradschaftsbundes statt.Landeshauptmann Wilfried Haslauer nahm Bezug auf den Ort der traditionellen Friedenswallfahrt: "Es ist der Geist des Friedens, ein hoffnungsvolles Pflänzchen, das nach dem ersten und auch nach dem zweiten großen Krieg des 20. Jahrhunderts von Heimkehrern, von Kameraden, genau hier gepflanzt wurde. Dieses Pflänzchen von einst ist hierzulande zu einem starken Baum, den nichts so leicht mehr erschüttern kann und soll, geworden", so der Landeshauptmann. "Wir Europäer haben unsere Lektionen des 20. Jahrhunderts gelernt. Und darum geht es jetzt nicht um kraftlose moralische Empörung gegenüber verbalen Aggressoren auf allen Seiten, sondern um ein machtvolles, nachhaltiges, gemeinsames Auftreten Europas auf der Weltbühne."

Die Verdienstzeichen des Landes

Verdienstzeichen des Landes Salzburg erhielten Johann Fötschl (seit 2006 Obmann und Hauptmann der Kameradschaft Unternberg), Johann Fuschlberger (seit 1992 bis heute Obmann und zuständig für die Kriegerdenkmalpflege in Plainfeld),, Josef Höhenwarter (von 1985 bis 1992 Fähnrich und Obmann-Stellvertreter und seit 1992 Obmann des Kameradschaftsbundes Bad Gastein), Josef Lederer (seit 1965 Mitglied des Kameradschaftsbundes und 25 Jahre lang Obmann-Stellvertreter und seit 2005 Obmann der Kameradschaft Hüttschlag), Wolfgang Sallmanshofer (seit März 2001 Obmann der Kameradschaft Itzling und seit 2007 Bezirksobmann-Stellvertreter des Bezirks Salzburg-Stadt) sowie