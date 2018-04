Kaprun: Verkehrsunfall bei Fahrübung

22.04.2018, 11:43 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Bei einer Fahrübung die eine 20-Jährige am 21. April 2018 gegen 21.00 Uhr mit dem PKW eines Bekannten auf einem Parkplatz in Kaprun durchführte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam vom Parkplatz ab und blieb in den Bäumen unweit der Kapruner Ache hängen. Im PKW befanden sich noch drei Jugendliche die sich gemeinsam mit der Lenkerin aus eigener Kraft aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und die Rettungskräfte verständigen konnten. Die Bergung des PKW wurde von der Feuerwehr Kaprun durchgeführt. Die Lenkerin wurde leicht verletzt, ihre Freunde blieben unverletzt. Die 20-Jährige ist im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.