14.02.2018, 18:50 Uhr

Viele Bilder vom Kinderfasching und Faschingsparty in Zell am See!

Am Stadtplatz in Zell am See brannte wieder die Luft. Viele tolle Masken und maskierte Gruppen und coole Musik. Eine Hüpfburg für die Kleinsten, Leckereien wie Zuckerwatte und Zuckerl u.v.m.. Heiße und kalte Getränke und einiges für den kleinen Hunger gab es auch. Ein Höhepunkt war der Einmarsch aller Schmittenmaskottchen mit Gesang und Leckereien für die Zuschauer. Mit einer Polonaise verabschiedeten sie sich wieder.Ein sehr lustige Faschingsparty für Groß und Klein.