Koch Castingshow „Masterchef“ dreht in Zell am See

25.07.2017, 14:29 Uhr

Bereits 2016 filmte die deutsche TVProduktionsfirma Endemol Shine für ein bekanntes deutsches TVFormat in der Pinzgauer Region. Dieses Mal wurde eine Sendung der zweiten Staffel von „Masterchef“, der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow, gedreht.

Mehr als 300 Millionen Zuseher

Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun, freut sichsehr, erneut den Zuschlag zum Dreh einer TV-Show erhalten zu haben: „Diespektakulären Bilder bei den Kaprun Hochgebirgsstauseen und im KurparkThumersbach mit Blick auf Zell am See werden auf Sky 1 in 58 Länder weltweitausgestrahlt. Das ist natürlich für Zell am See-Kaprun eine unbezahlbareWerbung und zeigt, wie vielfältig, international und professionell wir sind“.Masterchef ist mit 300 Millionen Zusehern die erfolgreichste Koch-Castingshowder Welt. 120 Hobbyköche kämpfen in 12 Folgen um den mit 100.000 Eurodotierten Titel und ein eigenes Kochbuch. Am Gelände der Fürthermoaralm vonFamilie Aberger bei den Kaprun Hochgebirgsstauseen kochten dieverbliebenen besten 17 in zwei Teams gegeneinander. Verköstigt wurdeninsgesamt 25 Salzburger Bergretter, die im Rahmen des Drehs auch tolleEinsatz- und Trainingsszenen an der 107 Meter hohen Staumauer und am„Mobo 107“ zeigten, dem weltweit höchsten Klettersteig auf einer Staumauer.Sie entschieden dann auch, welches Team besser gekocht hat.Der zweite Teilder Sendung wurde neben dem Beach Club Zell am See im KurparkThumersbach gefilmt. Die berühmte Jury mit den Sterneköchen Nelson Müller,Ralf Zacherl und Sybille Schönberger sowie Sommelier Justin Leone musstedort am Zeller See schließlich einen Hobbykoch ausscheiden lassen.Wer das Ergebnis sehen möchte: Am 23. Oktober 2017 kommt die TV-Showdann zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr auf Sky 1 in die heimischen Fernseher.Die ganze Staffel wird ab 25. September ausgestrahlt.Thomas Wurzinger, Marketingleiter Verbund Tourismus, der mit seinem Teamdie Location bei den Kaprun Hochgebirgsstauseen exklusiv zur Verfügunggestellt hat, zieht ein sehr positives Resümee des Tages: „Die Stimmung aufden Stauseen mit den Bergrettern war gigantisch und das Wetter spielte perfektmit. Wir freuen uns schon sehr auf die Ausstrahlung auf Sky 1, wenn die Bilderder Kaprun Hochgebirgsstauseen dann wieder einmal um die Welt gehen.“Text: Zell am See Kaprun Tourismus