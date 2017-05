Konzertreigen des Musikum Pinzgau

15.05.2017, 09:59 Uhr

Brass Ensemble begeisterte

Besonderes Klarinetten-Erlebnis

Das Programm erstreckte sich von Fanfarenklängen bis hin zu zeitgenössischen Musik. Die Konzertbesucher erlebten eine gewaltige, imposante Klangexplosion und ein wunderbares Konzerterlebnis. Eine Brass Band ist eine Blasmusik-Formation, die sich in Großbritannien ab etwa 1830 entwickelte und in den vergangenen Jahrzehnten auch in Kontinentaleuropa, vor allem in der Schweiz und in den Benelux-Ländern etablieren konnte. Bei der Brass Band des Pinzgaus handelt es sich um ein Ensemble, das die traditionelle britische Urform der Blechbläsermusik mit der regionalen Instrumentation klanglich vereint.Der bekannte Pinzgauer Klarinettenchor lud anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums zu einem besonderen Konzerterlebnis. Unter dem Motto „Musik aus Frankreich“ gab es heuer thematisch ausschließlich Werke aus und um die „Grande Nation“ Frankreich zu hören. Musiziert wurde von dem 25- köpfigen Ensemble unter der Leitung von Wolfgang Schwabl auf der gesamten Bandbreite der Instrumentenfamilie von der Es- Klarinette bis hin zur Kontrabassklarinette. Als Solisten präsentierte der Klarinettenchor dieses Mal Florian Madleitner am Waldhorn, sowie Wiltrud Strobl (B-Klarinette), Horst Egger (Bassklarinette) und Hans Hogger (Es-Klarinette).An den drei Konzertabenden auf der Burg Kaprun, der Aula der HTBL Saalfelden sowie auf dem Schloss Mittersill begeisterten die MusikerInnen des Klarinettenchor Pinzgau das zahlreiche Publikum. Durch die kontinuierliche Arbeit in dieser Besetzung konnte sich vor allem der Pinzgauer Klarinettenchor als österreichweites Aushängeschild in diesem musikalischen Genre etablieren.Beide Musikformationen sind Vorzeigeprojekte der Kooperation des Musikum Salzburg mit dem Pinzgauer Blasmusikverband.Text: Musikum Zell am See