"Kräuterzwergerl unterwegs" - Kräuterwanderung

Pfarrsaal Saalfelden , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Christine Schwabl, TEH-Praktikerin

Gemeinsam mit unserer Kräuterfee Christine Schwabl laden

wir die ganze Familie zu einer kleinen (auch kinderwagentauglichen)

Kräuterwanderung ein, bei der man wertvolle

(Heil-) Kräuter und Blüten am Wegesrand und in der Wiese

in unserer nächsten Umgebung entdecken und sammeln

kann. Neben wichtigen Informationen für die Erwachsenen

zu den Schätzen aus der Natur dürfen sich die Kinder auch

auf die Zubereitung einer leckeren Kräuterjause freuen.



Freier Wertschätzungsbeitrag pro Familie

ANMELDUNG und INFO (begrenzte Teilnehmerzahl):

Sabine Schäffer, Leitung EKiZ Saalfelden, Tel. 0676 5903998,

sabine.schaeffer@gmx.at