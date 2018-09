Krimml: Zwei Bergunfälle - abgestürzt und abgestützt

10.09.2018, 20:09 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

KRIMML. Heute, am 10. September 2018, führten zwei österreichische Alpinisten im Gemeindegebiet Krimml die Überschreitung der "Schiefertürme" von den Sonntagsköpfen in Richtung Schieferspitze durch. Gegen 11.00 Uhr brach dem vorsteigenden 41-jährigen Alpinisten ein Felsblock aus. Er stürzte einige Meter ab und wurde von seinem Seilpartner mit dem Sicherungsseil gehalten. Beim Sturz verletzte sich der 41 Jährige am Bein. Er wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Zell am See geflogen.

stieg ebenfalls heute, am 10. September 2018 gegen 12.00 Uhr, im Gemeindegebiert von Krimml im Bereich der Sonntagsköpfe in Richtung Krimmler Törl ab. Dabei stützte er sich mit seinem linken Arm an einem Felsblock ab und verdrehte sich die Schulter. Er wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Zell am See geflogen