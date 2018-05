Lechner "Buam" werden im Pinzgau kulinarisch verwöhnt - mit Video

04.05.2018, 18:21 Uhr

Die Kaspressknödel natürlich mit Pinzgauer Bierkäse, wurden gleich in 3 Varianten aufgetischt. Einmal in der "Originalsuppe" nur Wasser, Salz, Zwiebel, Lorbeer und Wacholder, gab es auch die "Nackerten", selber Teig nur in Knödelform, in mit in Butterschmalz angebräunter Zwiebel, verfeinertem Wasser gekocht.Dann die "modernere" Art, "Kasnudeln, wie Pressknödel nur etwas länger in Butterschmalz gebraten, mit Salat serviert. Ich bevorzuge die "ältere" Art, Kasnudeln mit einem Glas frischer Pinzgauer Bio-Bauernmilch.