Les Redoutables "I bin aus Österreich"

, Neukirchen am Großvenediger AT

Cinetheatro , Neukirchen am Großvenediger AT

Konzert

Nach Auftritten bei allen möglichen Gelegenheiten (Taufen, Begräbnissen, Hochzeiten, Benefizveranstaltungen, Vernissagen, Konzerten,…) an den verschiedensten Orten (Biergärten, Schulen, Bars, Ateliers, Flughäfen, Kirchen,…) im In- und Ausland (Österreich, Frankreich, und sogar in der Steiermark…) wollen es Conny, Ernst, Luggi und Walter noch einmal genau wissen, denn mit 66 Jahren (Ernst und Walter) soll angeblich ja das Leben noch einmal anfangen!

Seit undenklichen Zeiten singen und spielen Luggi und Walter mit verschiedenen Musikerkollegen „österreichisch“.

An diesem Abend werden wir versuchen, einen „Streifzug durch die österreichische Seele“ mit Kritischem und Versöhnlichem von den „ganz Großen“ wie Ambros, Danzer, Fendrich, STS und anderen zu unternehmen.