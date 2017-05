Leserbrief: Eine Katze wurde überfahren - keine Reaktion

10.05.2017, 16:40 Uhr

Die folgenden Zeilen stammen von Helga Schneebichler aus Mittersill

Mit diesem Leserbrief möchte ich meine Traurigkeit ausdrücken und meinem Ärger Luft machen. Am Samstag, den 6. Mai 2017 um etwa 21 Uhr, wurde unser Kater "Findus" überfahren. So etwas kann immer einmal passieren. Aber dann die tote Katze in einem Wohngebiet mit 30 km/h-Zone nicht einmal auf die Seite zu legen und auch nicht an einer Haustüre zu läuten, um zu fragen, wem die Katze gehört hat, finde ich einfach nur schrecklich! In unserem Wohngebiet sind ständig Kinder unterwegs, und diesen traurigen Anblick sollte man den Kleinen, aber auch allen anderen ersparen!