Liberaler als Sebastin Kurz: Pinzgauer ÖVP-ler

30.09.2017, 07:56 Uhr

Salzmann und Ribo konnten beim Redaktionsbesuch nicht persönlich dabei sein; mitausgerückt war hingegen der Mittersiller Michael Riedmann, seit einem Monat Geschäftsführer der ÖVP Pinzgau (siehe unten).

6er-Tragler als Wahlgeschenk...

Viermal Ja zur Home-Ehe

"Fünf von ihnen sind Krakeeler..."

Riedmann, der just in der anstrengenden Wahlkampf-Zeit seiner Vorgängerin Carmen Boschele nachgefolgt war, spricht von einer "intensiven, aber sehr spannenden Phase". Michael Obermoser gab "Schmankerl" von früher zum Besten: "In den 90er-Jahren zum Beispiel haben wir 6er-Tragerl Bier an die Haushalte verteilt mit dem Spruch ,Mit uns verdursten Sie nicht'. Einfach unvorstellbar heute... Fast noch unglaublicher kommt mir vor, dass damals in Wald noch darüber diskutiert worden ist, ob man einen Kindergarten braucht oder nicht. Wie erzkonservativ auch unsere Bürgermeister damals noch waren!"Apropos konservativ: Was hält denn die anwesende ÖVP-Truppe von der Ehe für Homosexuelle; ihr "Chef" Sebastian Kurz ist ja bekanntlich dagegen. Es zeigt sich, dass die Pinzgauer Parteikollegen liberaler sind als Kurz. Bei einer Freigabe des Klubzwangs würden alle vier mit "Ja" abstimmen.Zur Sprache kam auch die oftmals vorherrschend scheinende untergriffig agierende Streit-Kultur in der Politik. "Warum ist das so, obwohl Parteienvertreter immer wieder betonen, dass sie das nicht möchten?" Dazu Obermoser: "Bei uns im Salzburger Landtag etwa sind 36 Abgeordnete, fünf von ihnen sind Krakeeler. Das genügt, damit die Stimmung immer wieder einmal verdorben ist."