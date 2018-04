Lofer: Sturz mit dem Fahrrad

29.04.2018, 21:16 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am 29.4.2018 gegen 13:10 Uhr fuhr eine 56-jährige Radfahrerin aus dem Pinzgau mit ihrem E-Bike im Gemeindegebiet von Lofer auf einer Gemeindestraße entlang des Rauchenberges von St. Martin in Richtung Lofer. Als sie an einem Wohnobjekt vorbeifuhr schoss ein 9-jähriger Junge versehentlich einen Fußball auf die Gemeindestraße und die Radfahrerin kam daraufhin zu Sturz. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom RK in das Krankenhaus nach Zell am See verbracht.