Maria Alm: Einbruch in eine Trafik

10.05.2017, 16:22 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MARIA ALM. Ein unbekannter Täter brach gestern, am 10. Mai 2017, in eine Trafik in Maria Alm ein. Der Alarm löste um 2.25 Uhr aus, der Täter flüchtete ohne Beute vom Tatort. Fünf Minuten nach Alarmauslösung traf eine Streife am Tatort ein. Obwohl die Ortschaft von mehreren Streifen und einer Diensthundestreife durchkämmt wurde, konnte der unbekannte Täter nicht aufgefunden werden. An der Eingangstüre entstand erheblicher Sachschaden. Aus der Trafik wurde nichts gestohlen.