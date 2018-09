Marianne Hengl präsentierte neues Kinderbuch

11.09.2018, 13:49 Uhr

"Mit strahlenden Augen darf ich euch mein brandaktuelles Kinderbuch 'Marianne und die roten Zauberstiefel' präsentieren", freut sich RollOn-Obfrau Marianne Hengl über ihr neues Werk.

Dieses Buch ist erhältlich im ausgewählten Buchhandel oder per E-Mail unter: info@rollon.at.Der Reinerlös aus diesem Kinderbuch geht an die Behindertenarbeit von RollOn Austria.Dies ist eine außergewöhnliche Geschichte, die man nicht auf dem Buchmarkt findet.Es geht um ein schwerbehindertes Mädchen, das zwar körperlich sehr eingeschränkt ist, aber von Anfang an vor Lebensfreude sprüht und das Leben genießt. Ihr Körper ist außer der Norm, manche nennen es Missbildung, trotzdem empfindet dieses kleine Mädchen das nicht so. Ganz im Gegenteil. Am Hosenboden rutscht sie kreuz und quer durch den Bauernhof, auf dem sie aufwächst. Getragen von einer wunderbaren großen Familie. Dadurch kann sie sich entfalten wie ein außergewöhnlicher Schmetterling."Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass dieses Bilderbuch Berührungsängste abbaut und den Kleinsten in unserer Gesellschaft den normalen Umgang mit beeinträchtigten Menschen ermöglicht. Schaut in meine Augen. Wie ich das Leben liebe! Ich habe mein Leben, bis zum heutigen Tag, immer als besonders empfunden", schildert Marianne Hengl, die bekanntlich in Weißbach geboren ist, und ihrer Heimat und ihrer Familie sehr stark verbunden ist.