Mirella Klammer aus Krimml ist die neue "Miss Integration"!

12.05.2017, 12:03 Uhr

Zur diesjährigen Wahl zur Miss Integration im Casino Salzburg stellten sich acht hübsche Damen der Jury.

Da flossen Freudentränen...

KRIMML / SALZBURG. Nach mehreren Durchgängen und einer Modeschau von Salzburgs Edeltrachtendesignerin Tracy Hauenschild stand die Siegerin fest: “Miss Integration 2017 ist Mirella Klammer aus Krimml!” verkündete "Missenmama" Marion Ebner stolz.Mit Freudentränen in den Augen bestieg die 26-jährige Mirella Klammer aus Krimml ihren Thron und bekam Schärpe und Krönchen überreicht. Die junge Frau ist Mutter eines Sohnes, spielt Saxophon und ist Eventmanagerin in Zell am See. Die Pinzgauerin liebt Berge, Kühe und Motorboote und bezeichnet ihren Beziehungsstatus als "Es ist kompliziert" und sich selbst als "Freak on Snow".

Bosnische Wurzeln

Dass Mirella Klammer bosnische Wurzeln hat, vermutet man bei ihrem urigen Pinzgauer Dialekt nicht sofort, aber sie sagt, sie hat einen österreichischen Papa und eine bosnische Mama, von der sie ihr Aussehen aber noch mehr das südliche Temperament hat.Fotos: Neumayr