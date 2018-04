Mittersill: Versuchter Diebstahl bei Juwelier

24.04.2018, 14:17 Uhr



MITTERSILL. Wie die Polizei bekannt gibt, versuchten gestern nachmittag zwei bislang unbekannte Täter, aus einem Juweliergeschäft in Mittersill, Schmuck zu stehlen. Die zwei jungen Männer gingen dabei besonders dreist vor:Sie betraten das Geschäft und einer von ihnen gab vor, sich für eine Uhr in der Auslage zu interessieren. Während die Verkäuferin mit dem Mann vor das Geschäft ging, machte sich in der Zwischenzeit der andere Täter an einer Schublade im Geschäft zu schaffen.Der Geschäftsinhaber der sich in einem Nebenraum befand, bemerkte jedoch den Mann. Als der Besitzer den Geschäftsraum betrat, flüchtete der Täter ohne Beute. Auch der zweite Täter vor dem Geschäft trat daraufhin die Flucht an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.