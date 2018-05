Motorradunfall im Pinzgau

06.05.2018, 16:27 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am Vormittag des 6. Mai 2018 lenkte eine 56-jährige Salzburgerin ihr Motorrad auf der Pinzgauer Straße (B 311) in Richtung Saalfelden. Im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer bremste ein Pkw ab, um nach rechts Richtung Vorderkaserklamm abzubiegen. In der Folge übersah sie vermutlich das Abbremsen des vor ihr fahrenden Motorradlenkers und kollidierte geringfügig mit dessen Hinterrad. Durch die Kollision kam die Frau zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Der Alkomattest bei der Motorradlenkerin verlief negativ.