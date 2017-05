, 5700 Zell am See AT

Musikum Zell am See , 5700 Zell am See AT

Termine für NEUANMELDUNGEN Musikum Zell am See im Monat Mai 2017 für das kommende Schuljahr 2017/18. Anmeldungen zu den Bürozeiten: Mo, Mi, und Do von 8.30 – 11.30 Uhr u. Do 14.00 – 16.00 Uhr. Kontakt: Musikum Zell am See, Schmittenstraße 15, 5700 Zell am See, Tel: 06542 73155, mail: zellamsee@musikum.at