Ortsreportage Krimml: "Wir sind stolz auf dieses Projekt"

02.05.2017, 21:03 Uhr

Im "Montessori Haus Krimml" sind alle Kinder unter einem Dach

KRIMML (vor). Schon im vergangenen Jahr wurde in Krimml begonnen, die Volksschule und den Kindergarten so zu adaptieren, dass praktisch alle Kinder unter einem Dach gemeinsam lernen, spielen, essen usw. können. Dazu gibt es jetzt auch eine alterserweiterte Gruppe. Kinder können schon ab 1,5 Jahren zum sogenannten neuen "Montessori Haus Krimml" gebracht werden. Bürgermeister Erich Czerny ist stolz auf dieses Projekt: "Das ist im Pinzgau einmalig! Alle Kinder machen gemeinsam alles unter einem Dach. Die Kosten belaufen sich auf ca. 200.000 Euro, das ist aber sehr gut angelegt."Die Direktorin Andrea Schöppl bläst ins selbe Horn: "So können alle besser zusammen arbeiten. Sie lernen und kochen miteinander. Die Größeren lesen den Jüngeren vor, helfen beim Basteln und singen gemeinsam."Auch die Kindergarten-Pädagogin Michaela Hölzl dazu: "Im Montessori-Haus steht das Kind im Mittelpunkt. Das lernt praktisch selbstständig, natürlich mit klaren Regeln." Vom 25. - 27. Mai finden die 13. internationalen Montessori-Tage in Krimml statt. Es werden ca. an die 300 Pädagogen aus dem In- und Ausland erwartet.