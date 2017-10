Ortsreportage Niedernsill: "Sind eine wachsende Gemeinde"

16.10.2017, 21:57 Uhr

Der alte Kindergarten in Niedernsill wurde komplett saniert und umgebaut

NIEDERNSILL (vor). 1976 wurde der erste Kindergarten in Niedernsill gebaut. Nach der Entwicklung in den vergangenen Jahren bestand naturgemäß großer Handlungsbedarf. "Wir sind eine wachsende Gemeinde mit vielen Geburten, somit musste das Betreuungsangebot dringend erweitert werden", so Bürgermeister Günther Brennsteiner. Die bestehende Anlage wurde generalsaniert und baulich erweitert. Im Freibereich wurde dazu noch der separate Spielplatz erweitert und neu gestaltet. Damit wurden nun attraktive Gruppenräume für Kinder ab eineinhalb Jahren geschaffen. Mit insgesamt 120 Kindern und 14 Betreuerinnen ist auch der neue Kindergarten gut belegt. Dazu kommt noch der Waldkindergarten, der 20 Kinder beherbergt."Gute Kinderbetreuung ist mir besonders wichtig. Das ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinde - ein wichtiges Angebot für Familien zu sichern", so Bürgermeister Brennsteiner abschließend.