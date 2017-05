Paar-Geburtsvorbereitung in Piesendorf

AT

, Schulstraße , 5721 Piesendorf AT

Volksschule , Schulstraße , 5721 Piesendorf AT

Der nächste Kurs zur Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft in Piesendorf startet am 24.05.2017, MI von 8.30 – 10.30 Uhr in der Volksschule Piesendorf.



Für nähere Informationen und Anmeldung kontaktieren Sie bitte das PEPP-Büro unter der Tel.Nr.: 06542/56531. Geringer Kurskostenbeitrag. Veranstalter: PEPP – Pro Eltern Pinzgau & Pongau, www.pepp.at