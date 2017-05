Pinzgauer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall - 1,58 Promille

02.05.2017, 16:16 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ST. VEIT. Gestern, am 1. Mai 2017, gegen 23 Uhr lenkte ein 45-jähriger Pinzgauer seinen PKW auf der Pinzgauer Bundesstraße in Fahrtrichtung Zell am See.Im Gemeindegebiet von St. Veit geriet er mit seinem Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen eine Leitschiene und kam am Dach liegend zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau gebracht.Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Mann wurde sein Führerschein an Ort und Stelle abgenommen sowie Anzeige erstattet.Die Freiwillige Feuerwehr St.Veit/Pg. rückte mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann zur Unfallstelle aus. Am Auto entstand Totalschaden.