Pinzgau/Pongau: Gesundheitslotsinnen-Lehrgang von "Frau & Arbeit" (mit Video)

20.04.2018, 15:47 Uhr

Die Frauenservicestelle bietet einen neuen und kostenlosen Lehrgang für Menschen mit Migrationshintergrund an.

PINZGAU / PONGAU (cn). Die 27-jährige Esengül Celik aus Mühlbach im Oberpinzgau kann auf einen schönen Erfolg zurückblicken: Im Vorjahr hat die Psychologiestudentin - derzeit schreibt sie ihre Master-Arbeit - im Rahmen ihrer Beschäftigung bei der Servicestelle "Frau & Arbeit" den positiv verlaufenen Lehrgang für Pinzgauer "IntegrationslotsInnen" auf die Beine gestellt bzw. mitbegleitet.Dabei ging es darum, Migrantinnen aus dem Pinzgau so auszubilden, dass sie ihr Wissen neu zugewanderten Menschen zu Themen wie Bildung, Berufsanerkennung oder "hiesige Verhaltensregeln" weitergeben bzw. nachhaltige Orientierung geben können. Auch das Thema "Gesundheit" stand auf dem Programm. Dieser wichtige Themenbereich wird nun ausgeweitet und ergänzt.

Dolmetschen im Spital

Für Frauen und Männer aus dem Pinzgau und dem Pongau

Dieses Folgeangebot, der Lehrgang für "GesundheitslotsInnen", wird wiederum von "Frau & Arbeit" organisiert und vom Land finanziert; es besteht aus zwei Modulen, einem Gesundheits- und einem Dolmetscherblock. Letzterer entstand in Kooperation mit den Salzburger Landeskliniken (SALK), denn gerade im Falle von Krankheiten ist das richtige Übersetzen zwischen Patienten und Ärzten besonders wichtig. Esengül Celik: "Der Lehrgang mit einem abschließenden Zertifikat für kommunales Dolmetschen bringt eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und der andere Block bietet einen systematischen Überblick und eine breite Orientierung über unser Gesundheitssystem in Österreich und in Salzburg."Der Doppel-Lehrgang richtet sich an Frauen und Männer aus dem Pinzgau und Pongau, deshalb sind diesmal die Kurseinheiten auch in beiden Bezirken zu absolvieren.Einige Plätze sind noch frei. Wer Interesse hat, kann Esengül Celik gerne kontaktieren und zwar unterTel. 0664-2379813 oder untere.celik@frau-und-arbeit.at