Saalbach-Hinterglemm: Der vermisste und verletzte 69-Jährige wurde heute entdeckt

21.04.2018, 14:01 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Bereits gestern als vermisst gemeldet

SAALFBACH HINTERGLEMM. Am Abend des 20. April 2018 wurde ein 69-jähriger Einheimischer bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Mann war von einem Spaziergang im Bereich Saalbach-Hinterglemm, Zwölferkogel, nicht zurückgekehrt.Eine Suchaktion mit Bergrettung, Alpinpolizei, Polizeihubschrauber, Wasserrettung und der Freiwilligen Feuerwehr wurde gestartet. Auch Suchhunde waren im Einsatz. Der 69-Jährige konnte heute, 21. April 2018 gegen 8.30 Uhr in einem Waldstück unterhalb der Talstation des Rosswaldliftes, unbestimmten Grades verletzt, aufgefunden werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen.