Saalfelden: Drei hochwertige Handys aus Geschäft gestohlen

26.04.2018, 10:17 Uhr

Ablenkung durch Beratung

Gegen 14 Uhr betraten zwei der mutmaßlichen Täter das Geschäft und ließen sich von einer Angestellten beraten. Ein dritter Mann kam dazu und ließ sich zu Produkten im hinteren Teil des Geschäftes beraten. Währenddessen öffneten die beiden anderen eine versperrte Glasvitrine und entnahmen drei teure Handys.



Täter flüchteten unbemerkt

Gartenhütte aufgebrochen

Sie deaktivierten die auf den Mobiltelefonen befindlichen Sicherungsetiketten und flüchteten. Unmittelbar nach dem Beratungsgespräch bemerkte der Angestellte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.Am selben Tag wurde in den frühen Morgenstunden in Sankt Martin bei Lofer in eine Gartenhütte eingebrochen und zwei E-Bikes und eine Motorsäge gestohlen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.