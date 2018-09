12.09.2018, 22:13 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Beide Radfahrer trugen einen Helm

Heute, am 12. September 2018 am Vormittag, kam es auf einer Gemeindestraße in Saalfelden zu einer Kollision zwischen einer 74-jährigen einheimischen E-Bike-Fahrerin und einem 71-jährigen deutschen Rennradfahrer.Der Rennradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch Rote Kreuz und Notarzt ins Krankenhaus nach Zell am See zur weiteren Behandlung verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die E-Bikerin suchte selbständig das Krankenhaus auf wo Prellungen festgestellt wurden. Beide Radfahrer trugen zum Unfallzeitpunkt einen Radhelm.