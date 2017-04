, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Langsam wird die Salsa Night wieder zur Tradition bei uns im Nexus.



Was euch an diesem Abend erwartet? Echtes Lateinamerika-Feeling und jede Menge Salsa: Liebhaber original kubanischer/lateinamerikanischer Musik werden voll auf ihre Rechnung kommen und dem tanzfreudigen Publikum werden die Füße rauchen. Also rein in die Tanzschuhe und los geht’s!