21.04.2017, 00:00 Uhr

2 x 4 Karten für den Salzburger Musikfrühling gewinnen!

Travel Partner lädt zum Salzburger Musikfrühling ein!Wenn sich vom 2. bis 4. Juni 2017 die Stars der Schlager- und Volksmusikszene in Zell am See das Mikrofon in die Hand geben, ist es wieder soweit: der „Salzburger Musikfrühling“ von Travel Partner organisiert, wird gefeiert. Der musikalische Saisonauftakt hat bereits Tradition und findet dieses Jahr zum 14. Mal statt.An drei Abenden erleben die Gäste Bühnenauftritte unterschiedlicher Interpreten und Musikgruppen. Zum Auftakt genießen die Besucher ein festliches Platzkonzert und einen zünftigen Heimatabend, auf dem regionale Traditionen und Tänze präsentiert werden. Der nächste Höhepunkt sind Konzerte Ladiner mit Nachwuchs Nicol, dem Geschwisterpaar Sigrid und Marina und Entertainer Andy Borg, der auch durch den Abend führ. Bei der Abschluss-Gala stehen dann Oesch´s die Dritten, die jungen Zillertaler und Stargast Hansi Hinterseer auf der Bühne.Auch dieses Jahr wird wieder ein Talent-Wettbewerb den Salzburger Musikfrühling begleiten. „Wir geben aufstrebenden Sängern und Musikern die Chance geben, einmal auf der großen Bühne zu stehen und ihr Können zu zeigen“, erklärt Produktmanager Georg Steiner. „Wer dabei die Gunst des Publikums gewinnt, darf zusammen mit den Top-Stars auftreten.“ Von der Aktion „Zell am See sucht junge Talente“ verspricht sich Travel Partner zum einen die Entdeckung noch unbekannter Künstler, denen die Türen zur Musikbranche geöffnet werden, und zum anderen einen unterhaltsamen und spannenden Aspekt für die Zuschauer. „Letztlich entscheidet immer der Publikumsgeschmack, ob ein Musiker, Schauspieler oder Künstler Erfolg hat“, so Steiner. „Beim Salzburger Musikfrühling ziehen wir diesen Prozess einfach vor und lassen die Zuschauer als Jury entscheiden, welche Interpreten und Songs ihnen zusagen. Das ist sicher auch für die Gäste eine interessante und anregende Erfahrung.“