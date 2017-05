05.05.2017, 21:43 Uhr

Schüler bei Moped-Unfall im Pinzgau verletzt

Am Abend des 05.05.2017 lenkte ein 15-jähriger einheimischer Schüler ein Kleinkraftrad auf der Kaprunerstraße in 5671 Bruck an der Glocknerstraße entlang. In einer Linkskurve blieb der am Sozius mitfahrende 13-jährige Schüler mit dem rechten Knie an einem Holzzaun hängen und stürzte dadurch vom Moped.

Der Schüler wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alko-Test verlief negativ.

Gefällt mir