Schwere Körperverletzung in Zell am See

21.09.2018, 07:26 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Am späten Abend des 20. September 2018 (gestern) kam es in einer Wohnung, nach dem gemeinsamen Konsum von Alkohol, zu einem Streit zwischen dem 28-jährigen kroatischen Wohnungsbesitzer und einem gleichaltrigen Pinzgauer. Dabei kam es zu einem Handgemenge und im Zuge dessen, verletzte der Kroate den Pinzgauer mit einem Küchenmesser im Bauchbereich. Auslöser des Streites ist bislang unbekannt. Der Kroate wurde von der Polizei festgenommen.Der Pinzgauer wurde, nach der Versorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Dieser konnte das Krankenhaus bereits selbständig verlassen.