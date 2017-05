Skiareatest: Auszeichnungen für das Kitz, die Wildkogelarena und die Rauriser Hochalmbahnen

03.05.2017, 08:51 Uhr

Ein erfahrenes Tester-Team hat über die gesamte Wintersaison 2016/17 im europäischen Alpenraum anonym Eindrücke in Skiresorts gesammelt. Bei der 22. Skiareatest Verleihung am Tiroler Achensee wurden nun die Preisträger gekürt und das Kitzsteinhorn gleich mehrfach ausgezeichnet. Das „Internationale Pistengütesiegel in Gold“, „Bestes Gäste-Informationssystem“, „Freundlichstes Kassen-Team“, „Fun & Action“ und der Testsieg „Gletscher“ gingen nach Kaprun. Persönliche Awards „Seilbahner des Jahres“ gingen an Vorstand Ing. Norbert Karlsböck und Prokurist Ing. Günther Brennsteiner und „Marketing Gold“ an Kitzsteinhorn Marketingleiterin Maria Hofer.„Das Kitzsteinhorn ist ein besonderer Berg, dass auch unser Team besonders ausgezeichnet und engagiert arbeitet, das beweisen die vielen Awards in den unterschiedlichsten Kategorien. Wir freuen uns über die Bestätigung unserer Arbeit und sehen es als Motivation, Qualität und Service auch weiterhin einen so hohen Stellenwert einzuräumen“, fasst Gletscherbahnen-Vorstand Norbert Karlsböck stolz zusammen.

508 Rodler stellten in der Wildkogel Arena im Jänner 2017 einen neuen Weltrekord auf – als längste Rodlerkette der Welt konnten sie den Guinness World Records™ Weltrekord-Titel erreichen. Dafür gab es vom Skiareatest den Award für die Besten Events.Das internationale Rodelbahngütesiegel, das dieses Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, ging auch an die Wildkogel-Arena mit der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt mit 14 km und 1.300 Höhenmetern. Zudem durfte sich das Seilbahnunternehmen über den Award Freundlichstes Bahnpersonal freuen.Die Rauriser Hochalmbahnen freuen sich, als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet worden zu sein. Eine entscheidende Rolle hat dabei die Großinvestition in die 10er Gondelbahn hinauf zur Waldalm und die Optimierung der technischen Beschneiung gespielt. Zudem durfte sich das Team der Hochalmbahnen für ihr tägliches Bemühen um bestens gepflegte Skipisten über das Skiarea-Gütesiegel in Gold in der Kategorie „Pistenpflege“ freuen. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine objektive Bestätigung sondern gleichzeitig ein Auftrag, im Bemühen um optimal gepflegte Skipisten nicht nachzulassen.Der internationale Skiareatest bedankt sich bei den Sponsoren und Partnern: Achenseeschiffahrt, CWA, Demaclenko, Frey Austria, Ganslhaut, Hydrosnow, Immoos, Kapsch BusinessCom, Kisslinger Kristall-Glas, Leica GeoSystems, Pistenbock ®, Prinoth. Die nächste Skiareatest Verleihung findet am 27. Oktober ´17 im Casino Innsbruck statt, dort werden dann die Sommer-Awards vergeben und das Ergebnis der Sommersaison 2017 der erfolgreichen Qualitätschecks verkündet.